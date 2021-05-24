В МИД России не исключили провокаций в день президентских выборов в Сирии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил в понедельник ТАСС, что в Сирии в день президентских выборов возможны попытки провокаций со стороны боевиков.

"Провокации могут произойти и в день выборов, и до, и после. Потому что ситуация, конечно, очень сложная. И, к сожалению, еще до конца мы не одержали полную победу над террористами в регионе, и в Сирии в частности", - сказал он.

В Сирии 26 мая пройдут президентские выборы. Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший госминистр и депутат Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, который возглавляет Сирийский демократический фронт (СДФ).

В воскресенье в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) заявили о том, что боевики террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (деятельность запрещена в РФ) планируют провокацию на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов.