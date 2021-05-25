Байден обсудил с президентом Египта срочную доставку помощи в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси обсудил срочную необходимость доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и важность восстановления анклава. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Стороны рассмотрели срочную необходимость доставки гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа и оказания поддержки усилиям по восстановлению [анклава], чтобы это принесло пользу населению, а не ХАМАС, - обратили внимание в пресс-службе. - Президент Байден отметил, что поручил госсекретарю США Энтони Блинкену направиться в регион в связи с данными неотложными потребностями".

В понедельник вечером о телефонном разговоре ас-Сиси и Байдена сообщила канцелярия египетского лидера. По ее информации, стороны обсудили, в частности, конфликт на Ближнем Востоке и "пути возобновления мирного процесса на фоне недавних событий", а также поддержку усилий "по соблюдению режима прекращения огня, достигнутого между палестинской и израильской сторонами при посредничестве Египта и при полной поддержке со стороны США".

Байден и ас-Сиси также обсудили проведение выборов в Ливии и вывод иностранных сил из этой африканской страны. "Президенты обсудили приверженность поддержке проведения в Ливии национальных выборов в декабре этого года, а также [необходимость] вывода всех иностранных вооруженных и нерегулярных сил из этой страны", - отмечается в сообщении Белого дома.

В начале февраля после переговоров при посредничестве ООН были избраны премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета. Главная задача новых органов власти в Триполи - объединение разрозненных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.