{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Германские правые определились с кандидатами в канцлеры

"Альтернатива для Германии" выдвинула на этот пост главу парламентской фракции Алис Вайдель и сопредседателя партии Тино Хрупаллу

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. "Альтернатива для Германии" ("АдГ") выдвинула главу парламентской фракции Алис Вайдель и сопредседателя партии Тино Хрупаллу кандидатами в канцлеры. Об этом партия сообщила во вторник.

Оба политика получили 71% голосов однопартийцев. Как уточняет телеканал ZDF, Вайдель и Хрупалла пользуются в первую очередь поддержкой консервативного крыла.

Согласно различным политическим рейтингам, популярность правых сейчас составляет от 10% до 12%. На последних парламентских выборах в 2017 году "АдГ" набрала 12,6%.

Следующие выборы в парламент пройдут в сентябре 2021 года. Граждане голосуют за партии, каждая из которых выдвигает своих кандидатов. Один из лидеров партийных списков в теории может стать канцлером. Консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул Армина Лашета, социал-демократы - Олафа Шольца, "зеленые" - Анналену Бербок.

Ключевые партии ФРГ не рассматривают правых в качестве партнера для формирования коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

Теги
Германия
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ле Пен считает, что закрытие авиапространства над Белоруссией ущемит интересы ее населения
Лидер французской партии "Национальное объединение" отметила, что действия Минска являются нарушением международного права, но население не должно отвечать за это
Читать полностью