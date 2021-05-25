Германские правые определились с кандидатами в канцлеры

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. "Альтернатива для Германии" ("АдГ") выдвинула главу парламентской фракции Алис Вайдель и сопредседателя партии Тино Хрупаллу кандидатами в канцлеры. Об этом партия сообщила во вторник.

Оба политика получили 71% голосов однопартийцев. Как уточняет телеканал ZDF, Вайдель и Хрупалла пользуются в первую очередь поддержкой консервативного крыла.

Согласно различным политическим рейтингам, популярность правых сейчас составляет от 10% до 12%. На последних парламентских выборах в 2017 году "АдГ" набрала 12,6%.

Следующие выборы в парламент пройдут в сентябре 2021 года. Граждане голосуют за партии, каждая из которых выдвигает своих кандидатов. Один из лидеров партийных списков в теории может стать канцлером. Консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул Армина Лашета, социал-демократы - Олафа Шольца, "зеленые" - Анналену Бербок.

Ключевые партии ФРГ не рассматривают правых в качестве партнера для формирования коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях.