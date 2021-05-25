Генпрокуратура Южной Осетии направила в суд дело о покушении на главу МВД республики

ЦХИНВАЛ, 25 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Южной Осетии направила в суд уголовное дело по факту покушения на главу МВД республики Игоря Наниева, которое произошло в августе прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры.

"Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия 20 мая 2021 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Цховребова Николая Алановича и Джабиева Инала Сергеевича в совершении посягательства на жизнь государственного деятеля - министра внутренних дел республики, генерал-майора Игоря Наниева, т. е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ (применяется в Южной Осетии - прим. ТАСС)", - сообщили в ведомстве, отметив, что 21 мая указанное уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Южная Осетия для рассмотрения по существу.

Уточняется, что в рамках расследования данного уголовного дела органом следствия было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Инала Джабиева в связи с его смертью.

"Законный представитель обвиняемого Джабиева И. С. - его супруга Оксана Сотиева - возразила против прекращения уголовного дела по указанному основанию и заявила ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отношении своего супруга на общих основаниях, в целях реабилитации умершего", - пояснили в ведомстве.

О покушении на главу МВД

Машина министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева была обстреляна вечером 17 августа 2020 года вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

О смерти задержанного жителя республики Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД, стало известно в конце августа. Тогда в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек, требуя отставки правительства. Президент республики Анатолий Бибилов отстранил от должности главу МВД на время расследования смерти Джабиева и взял на контроль расследование дела о покушении и дела о превышении полномочий, потребовав их беспристрастного расследования. В отставку ушло правительство Южной Осетии.

Бибилов заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью Джабиева, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов". Парламент Южной Осетии принял обращение к президенту об отставке генпрокурора республики Урузмага Джагаева "в связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства", позже 17 из 34 депутатов парламента, не дождавшись ответа президента, заявили о намерении приостановить работу в парламенте до решения вопроса об отставке генпрокурора. Бибилов сообщил, что не станет удовлетворять требование парламента республики об отставке Джагаева.