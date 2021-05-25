В ЕСПЧ заявили о нарушении Британией Европейской конвенции по правам человека

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Великобритания нарушила Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод в пунктах, касающихся права на уважение частной и семейной жизни и свободы выражения мнения. К таким выводам пришли судьи Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), соответствующее решение было опубликовано во вторник на сайте суда.

По единогласному мнению судей, Великобритания активно занималась перехватом коммуникационных данных своих граждан (звонков, СМС-сообщений, электронной переписки и т.д.) и неправомерным получением информации о пользователях у провайдеров коммуникационных услуг. Как утверждают члены Большой палаты, указанные действия противоречат восьмой и десятой статьям Конвенции, которые гарантируют гражданам подписавших ее государств право на уважение частной и семейной жизни и свободу выражения мнения. По их мнению, Великобритания своими действиями по перехвату информации также не обеспечила надлежащего уровня защиты конфиденциальных журналистских материалов. В то же время судьи ЕСПЧ большинством голосов (12 против пяти) не обнаружили нарушения вышеназванных статей со стороны британских властей в том, что касается их запросов о предоставлении иностранными правительствами и спецслужбами перехваченных данных.

Жалобы на Великобританию поступили в ЕСПЧ после того, как в 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Сноуден также утверждал, что спецслужбы указанных стран занимаются нелегальной прослушкой переговоров лидеров зарубежных государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, срок которого позднее был продлен. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности. В октябре 2020 года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.