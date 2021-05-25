Саркисян призвал принять меры против угроз территориальной целостности Армении

ЕРЕВАН, 25 мая. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян во вторник обратился к соответствующим госструктурам с призывом предпринять самые строгие меры против посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"В приграничной части Гегаркуникской области азербайджанская сторона обстреляла позиции ВС Армении. Есть жертва с армянской стороны. Призываю соответствующие государственные структуры приложить максимум усилий для принятия самых строгих мер против посягательств и нарушений границы, угрожающих территориальной целостности Армении", - говорится в заявлении Саркисяна.

Как отметили в пресс-службе, президент Армении также "призывал международное сообщество и все заинтересованные государства проявлять максимальную нетерпимость и принимать жесткие меры для оценки и осуждения провокационных действий Азербайджана".

Ранее во вторник Минобороны республики сообщило, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.