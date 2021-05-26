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В Вашингтоне заявили, что США привержены диалогу с РФ по предотвращению рисков на море

В Москве состоялись двусторонние консультации по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты подтверждают приверженность диалогу с Россией по снижению рисков в морском пространстве. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Военно-морских сил (ВМС) США по итогам состоявшихся в Москве двусторонних консультаций по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 1972 года.

"Ежегодные консультации являются профессиональным обсуждением, в ходе них рассматриваются выполнение соглашения и наша приверженность диалогу по снижению рисков", - отмечается в тексте. Обсуждения касаются вопросов перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве, а также взаимодействия кораблей в международных водах за последний год, обратили внимание в ВМС.

Как ранее заявили в Минобороны РФ, стороны "обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением".

25 мая 1972 года правительства СССР и США на три года заключили соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. Каждые три года соглашение автоматически продлевается.

Согласно этому документу, военные корабли двух стран не должны имитировать применение оружия и обязаны находиться на достаточном удалении друг от друга во избежание риска столкновений. В районах интенсивного судоходства соглашение запрещает проводить маневры и прочие действия, которые могут привести к инцидентам на море и в воздушном пространстве над ним. Аналогичные запреты касаются гражданских морских и воздушных судов.

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