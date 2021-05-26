WSJ: усиление связей ОАЭ с КНР негативно скажется на покупке Абу-Даби вооружений у США

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Разведка США обнаружила признаки сотрудничества в сфере обеспечения безопасности между Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), что может негативно сказаться на планах поставок американских вооружений Абу-Даби. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, в последние несколько недель американские разведывательные службы обратили внимание на то, что по меньшей мере два транспортных самолета, предположительно принадлежащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК), совершили посадку в ОАЭ. Они якобы доставили в страну некое оборудование, деталями о котором издание не располагает. Кроме того, газета отмечает, что американская разведка выявила и другие признаки "нарастающего сотрудничества в сфере безопасности" между ОАЭ и КНР.

Газета подчеркивает, что, если данные американской разведки подтвердятся, это может негативно сказаться на планах Вашингтона по продаже ОАЭ вооружений на $23 млрд. Как пишет издание, США в вопросе поставок вооружений рассчитывают на гарантии с эмиратской стороны, которые подразумевают в том числе отсутствие доступа к американским разработкам представителей Китая или других стран.

В апреле представитель Госдепартамента заявил, что администрация президента США Джо Байдена намерена реализовать сделку по продаже вооружений ОАЭ, несмотря на продолжающиеся консультации с должностными лицами из ОАЭ. Предполагаемые даты поставок запланированы на период после 2025 года.

В конце прошлого года, при президентстве Дональда Трампа, Госдепартамент уведомил Конгресс США о намерении дать официальное разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд. О сделке было объявлено после соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.

В январе газета The Wall Street Journal сообщала, что новая администрация демократа Байдена приостановила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы "провести оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов", которые были одобрены при Трампе. Как отмечали источники газеты, Вашингтон хотел удостовериться в том, что американские вооружения не будут применены в Йемене.