В Пекине указали на попытки Тайваня обособиться от Китая военными связями с США

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Попытки администрации Тайваня обособиться от континентального Китая путем милитаризованных жестов по сближению с США не приведут к желаемым результатам и могут обернуться катастрофическими последствиями. Об этом заявила в среду официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

"Родина должна быть едина - это естественно. Демократическая прогрессивная партия и сепаратистские силы Тайваня не соблюдают принцип "одного Китая" и целеустремленно стремятся к военному противостоянию, - подчеркнула она на пресс-конференции, комментируя "беспрецедентный" полет тайваньского истребителя в США для "выполнения задачи, эквивалентной маневрам". - Такие попытки добиться силовыми методами т. н. независимости ни к чему не приведут, они лишь могут обернуться катастрофой для тайваньских жителей".

Ранее чиновник подчеркнула, что Пекин постоянно "проявляет большое внимание к соотечественникам на Тайване". "Любые попытки бросить вызов принципу "одного Китая" обречены на провал", - уточнила она.

Как сообщили тайваньские СМИ, утром 25 мая тайваньский истребитель F-16 вылетел в направлении Соединенных Штатов. Согласно репортажам отдельных сепаратистски настроенных изданий острова, это стало "новым прорывом в межармейских отношениях Тайбэя с Вашингтоном".

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го американского президента Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.