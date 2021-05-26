Кабмин Украины ввел санкции против 11 артистов из России за посещение Крыма

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Украины ввело персональные санкции в отношении 11 граждан России, среди которых актеры театра и кино, певцы. Соответствующее решение принято на заседании в среду.

Санкции применяются за нарушение посещения Крыма, который Киев считает своей территорией, проведение там гастрольной деятельности, участие в съемках кинолент.

В списке значатся актеры театра и кино Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов. Кроме того, в нем значатся певица и телеведущая Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский.

Санкции предполагают отказ в предоставлении виз, применение "других запретов въезда на Украину".

Ранее украинские власти запретили въезд в страну более чем 150 деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Черный список деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически пополняется.