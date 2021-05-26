Блинкен заверил Ривлина в приверженности США обеспечению безопасности Израиля

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Обеспечение безопасности Израиля является неизменным обязательством США. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил на состоявшейся у него в среду в Иерусалиме рабочей встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Блинкен, как следует из распространенного Госдепартаментом США пресс-релиза, поблагодарил Ривлина за его многолетние усилия по развитию отношений между двумя странами.

"Госсекретарь вновь подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности Израиля и поблагодарил президента за его многолетние [усилия], направленные на продвижение наших двусторонних отношений, - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. - Госсекретарь и резидент Ривлин обсудили возможности содействия сосуществованию и терпимости меду гражданами Израиля независимо от их наследия или прошлого".

Участники встречи, сообщается далее в пресс-релизе, вновь подтвердили "важность прочного американо-израильского партнерства и необходимость содействия достижению мира и стабильности для всех". От имени главы американской администрации Джо Байдена Блинкен пригласил президента Ривлина посетить Соединенные Штаты в ближайшие недели.

В этот же день в канцелярии израильского президента сообщили, что он принял это предложение. "Госсекретарь Блинкен передал [Ривлину] приглашение президента Байдена посетить Соединенные Штаты до истечения срока полномочий [Ривлина]. Президент принял приглашение и попросил Блинкена передать президенту США, что он с радостью приедет до окончания своего президентского срока", - говорится в сообщении. Семилетний срок Ривлина во главе еврейского государства истекает 9 июля.

25 мая Блинкен начал с Израиля поездку по странам региона. В Иерусалиме во вторник он провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой МИД Габи Ашкенази и министром обороны Бени Ганцем, позднее встретился в Рамалле с президентом Палестины Махмудом Аббасом. До 27 мая у него запланированы также переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II для обсуждения возможностей укрепления режима прекращения огня в секторе Газа.