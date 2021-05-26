Король Иордании Абдалла II подтвердил Блинкену необходимость сохранения статуса Иерусалима

ТАСС, 26 мая. Король Иордании Абдалла II в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил необходимость сохранения исторического статуса Иерусалима. Об этом говорится в обнародованном в среду сообщении канцелярии иорданского монарха, содержание которого приводит агентство Petra.

В сообщении отмечается, что, по словам Абдаллы II, "необходимо сохранить ныне существующий исторический и правовой статус Иерусалима и его святынь". Монарх также указал на необходимость положить конец "совершаемым Израилем нарушениям в отношении Иерусалима и мечети Аль-Акса" и остановить попытки принудить жителей ряда районов в Восточном Иерусалиме покинуть свои дома.

Касаясь палестино-израильского конфликта, король подчеркнул, что "отсутствие политического решения, соответствующего справедливым и законным правам палестинцев, провоцирует усиление напряженности в регионе". Абдалла II также назвал стержневой роль США в палестино-израильском урегулировании и приветствовал решение нынешней американской администрации восстановить генеральное консульство США в Иерусалиме.

25 мая госсекретарь США начал с Израиля поездку на Ближний Восток. В Иерусалиме во вторник он провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой МИД Габи Ашкенази и министром обороны Бени Ганцем, позднее встретился в Рамалле с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В среду Блинкен прибыл в Каир, где провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, главой МИД Самехом Шукри и руководителем службы разведки Аббасом Камелем.