Корабли Великобритании и Украины провели тренировку в Черном море

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинских ВМС.

"В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Великобритании провела тренировку типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в черноморском регионе, повышение подготовки и слаженности экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Днем ранее в акватории Черного моря у побережья Одесской области крупные учения провела Служба безопасности Украины. Их целью было обозначено совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.