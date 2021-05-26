{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Корабли Великобритании и Украины провели тренировку в Черном море

Ее целью было "поддержание безопасности в черноморском регионе", сообщили в пресс-службе украинских ВМС

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинских ВМС.

"В северо-западной части Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Великобритании провела тренировку типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в черноморском регионе, повышение подготовки и слаженности экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Днем ранее в акватории Черного моря у побережья Одесской области крупные учения провела Служба безопасности Украины. Их целью было обозначено совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.

Теги
УкраинаВеликобритания
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Шесть членов СБ ООН назвали инцидент с Ryanair посягательством на безопасность Европы
Страны также потребовали немедленного освобождения Протасевича и Сапеги
Шесть членов СБ ООН назвали инцидент с Ryanair посягательством на безопасность Европы
Читать полностью