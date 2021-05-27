Глава USAID назвала вызовами для США пандемию, изменение климата и Россию с Китаем

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр выступила в среду с утверждением, что Россия и Китай с каждым годом все агрессивнее ведут себя в отношении США, используя пандемию коронавируса и "уязвимости американской демократии". Соответствующую версию мировых событий администрации США она озвучила на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

"Необходимость наших инвестиций в развитие и гуманитарное содействие еще больше возрастает перед лицом вызовов. Пандемия привела к смерти 3,5 млн человек, - сказала она.- Это порождает неравенство и ведет к столкновениям между сообществами в мире".

"Россия и Китай действуют с каждым годом все более агрессивно, используя не только связанную с пандемией коронавируса чрезвычайную ситуацию, но и уязвимости в наших демократиях", - утверждала Пауэр, не приведя каких-либо примеров.

По ее словам, стремительно меняющийся климат "создает яростные штормы на пути, вызывает засуху, глубокие заморозки и лесные пожары".

Россия неоднократно призывала западные страны не политизировать тему пандемии коронавируса и вакцин.

Созданное в 1961 году Агентство США по международному развитию является высшим федеральным органом государственного управления страны в области оказания зарубежной помощи. Руководитель агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената Конгресса США и действуют в координации с Госдепартаментом. В соответствии с уставом, основными направлениями деятельности агентства являются оказание поддержки торговле, сельскому хозяйству, развитию здравоохранения, гуманитарной сферы и экономики, а также оказание помощи усилиям по предотвращению конфликтов и развитию демократии в других странах.

В сентябре 2012 года деятельность агентства в России была прекращена по решению правительства РФ в связи с отсутствием необходимости в получении помощи из-за рубежа. USAID неоднократно было уличено в связях с разведкой. Несколько провалов сотрудников ЦРУ, работавших под прикрытием в агентстве, носили столь резонансный характер, что замолчать эти операции было невозможно.