Минюст США сообщил о задержании экс-главы МВД Боливии

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Экс-глава МВД Боливии Артуро Мурильо, занимавший этот пост в правительстве бывшей и.о. президента Жанин Аньес, арестован на прошлой неделе в США по обвинению в коррупции. Об этом сообщил в среду Минюст США.

Как уточняют в ведомстве, 57-летнему чиновнику вменяется получение взяток от американских компаний и частных лиц в обмен на заключение контрактов с Минобороны Боливии на поставки слезоточивого газа и нелетальных видов вооружений на общую сумму порядка $5,6 млн. Вместе с Мурильо также арестованы трое граждан США и один боливийский экс-чиновник, участвовавшие в преступной схеме по отмыванию денег через банки во Флориде и Боливии. "Если их вина будет доказана, им может грозить до 20 лет тюрьмы", - говорится в заявлении на сайте Минюста.

В ноябре Мурильо и бывший министр обороны Фернандо Лопес покинули Боливию после того, как прокуратура начала расследование в их отношении и выдала ордера на их задержание. Мурильо и Лопес занимали посты в правительстве Жанин Аньес, взявшей на себя обязанности главы государства после отставки экс-президента Эво Моралеса в ноябре 2019 года.

18 октября 2020 года в Боливии прошли новые всеобщие выборы. Луис Арсе, занимавший пост министра экономики в правительстве Моралеса в 2006-2017 годах и с января по ноябрь 2019 года, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей. Новые власти республики заявили о намерении добиваться экстрадиции экс-чиновников, задержанных в США.