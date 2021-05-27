СМИ: Пентагон добивается возможности провести диалог с китайскими военными

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 мая. /ТАСС/. Руководство Пентагона предлагает коллегам из Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провести диалог, но соответствующие попытки пока не привели к результатам из-за протокольных разногласий. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

"Мы хотим вести диалог с нашими коллегами в Пекине, и все еще работаем над тем, как это будет выглядеть и происходить", - приводит издание слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Как утверждала газета Financial Times, министр обороны США Ллойд Остин недавно предпринял три безуспешные попытки организовать телефонный разговор с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном.

Источники South China Morning Post подтвердили безрезультативность таких запросов, поскольку американская сторона не сочла нужным следовать протоколу, предполагающему, что собеседником Остина должен был стать его китайский коллега - министр обороны Вэй Фэнхэ, а не вышестоящий военачальник.

Глава Пентагона планировал провести встречу с главой делегации НОАК на конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", которая должна была пройти в Сингапуре 4-5 июня, однако она была отменена из-за пандемии. Аналитики отмечают, что между сторонами назрела необходимость проведения консультаций по линии оборонных ведомств на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекинов из-за Тайваня и усиления американского военного присутствия в Южно-Китайском море.