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Yomiuri: Япония и ЕС могут принять заявление о "мире и стабильности" в Тайваньском проливе

Как отмечает газета, Токио и Брюссель намерены тем самым сдержать активность Пекина

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель могут в совместном заявлении по итогам запланированных на четверг переговоров упомянуть важность установления мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, лидеры Японии и ЕС намерены тем самым сдержать активность Китая в регионе.

Ранее слова о мире и стабильности в Тайваньском проливе были включены в опубликованное 17 апреля совместное заявление по итогам переговоров Суги и президента США Джо Байдена. В ответ МИД КНР обвинил Вашингтон и Токио во вмешательстве во внутренние дела страны и потребовал строго соблюдать принцип "одного Китая".

Теги
ЯпонияСШАКитайМишель, ШарльБайден, Джозеф (Джо)Фон дер Ляйен, УрсулаСуга, Ёсихидэ
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