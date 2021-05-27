Yomiuri: Япония и ЕС могут принять заявление о "мире и стабильности" в Тайваньском проливе

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель могут в совместном заявлении по итогам запланированных на четверг переговоров упомянуть важность установления мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, лидеры Японии и ЕС намерены тем самым сдержать активность Китая в регионе.

Ранее слова о мире и стабильности в Тайваньском проливе были включены в опубликованное 17 апреля совместное заявление по итогам переговоров Суги и президента США Джо Байдена. В ответ МИД КНР обвинил Вашингтон и Токио во вмешательстве во внутренние дела страны и потребовал строго соблюдать принцип "одного Китая".