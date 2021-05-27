Источник: экс-глава администрации Гонконга Лян Чжэньин может вернуться на этот пост

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 мая. /ТАСС/. Бывший глава гонконгской администрации Лян Чжэньин всерьез рассматривает возможность возвращения на этот пост в следующем году. Об этом сообщил в четверг в конфиденциальной беседе с корреспондентом ТАСС источник.

"Этот политик, судя по его последним высказываниям, начинает проявлять активность и интерес к участию в предстоящих в марте 2022 года выборах. Его кандидатура при этом более чем устраивает Пекин", - отметил источник.

Официально Лян Чжэньин пока не объявлял о таких планах, но и не опровергал их. "Я готов сделать все для того, чтобы хорошо служить Гонконгу и стране", - говорил журналистам политик, которые сейчас занимает пост заместителя председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

В последнее время Лян Чжэньин усилил "активность на гонконгском направлении", что выражается в звучащих из его уст комментариях и инициативах. В частности, на днях он выступил с предложениями по решению жилищной проблемы в Гонконге, созданию в регионе нового ведомства по вопросам культуры. Кроме того, он позволял себе критические высказывания в отношении политики нынешней администрации во главе с Кэрри Лам.

66-летний Лян Чжэньин был руководителем исполнительной власти этого специального административного района КНР с 2012 по 2017 годы. Он пользовался низкой популярностью у населения, но зарекомендовал себя как твердый пропекинский политик, готовый учитывать и отстаивать интересы центральных властей в этом автономном регионе, который неоднократно сталкивался с протестным движением и серьезными кризисами. Осенью 2014 года Лян Чжэньин сумел грамотно урегулировать мирным способом студенческие уличные беспорядки, которые продолжались 79 дней и получили название "движение зонтиков".

Выборы главы администрации Гонконга состоятся 27 марта будущего года. В настоящее время эту должность занимает Кэрри Лам, которая в интервью СМИ откровенно признавалась, что считает себя "администратором, а не политиком".