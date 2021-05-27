В Баку сообщили о взятии в плен шести армянских военных. Стороны обмениваются обвинениями

Минобороны Азербайджана в четверг утром заявило о попытке проникновения на территорию страны "разведывательно-диверсионной группы" армянских военных (позднее ведомство уточнило, что речь идет о двух группах, в состав которых входили в общей сложности 24 человека). По его информации, они двигались в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

ТАСС собрал главное, что известно о новом инциденте на границе двух стран.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Обстановка на границе Азербайджана и Армении в четверг обострилась после заявления Баку о попытке армянских военных проникнуть на азербайджанскую территорию, после чего шесть человек были взяты в плен. В Ереване назвали произошедшее похищением и призвали Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отреагировать.

В министерстве также подчеркнули, что военные сопредельной страны минировали дорогу, которая используется для снабжения приграничных позиций азербайджанской армии, и заявили о сосредоточении у границы армянской военной техники, в том числе танков.

Ответное заявление последовало через несколько минут: в армянском Минобороны подтвердили факт пленения военнослужащих, но отметили, что те были схвачены при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

Заявления политиков и дипломатов

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства повторил, что армянские военные находились на территории республики. По его словам, "они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях".

В МИД страны назвали инцидент провокацией, направленной "на дальнейшее обострение ситуации, что может серьезно подорвать региональный мир и стабильность".

Лидер правящего в Армении блока "Мой шаг" Лилит Макунц на заседании парламента призвала ОДКБ к "четкой реакции", поскольку ее отсутствие "приводит к таким случаям и к эскалации на границе".

В МИД Азербайджана обвинили армянских военных в попытке совершить теракт, заминировав дорогу, а Ереван - в намеренном нагнетании напряженности в приграничной зоне. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Баку выступает за устранение напряженности на границе путем переговоров и "поддерживает призывы международного сообщества в связи с делимитацией и демаркацией границы между двумя странами".

Ситуация на границе

Положение на границе Азербайджана и Армении в районе Гегаркуникской и Сюникской областей последней остается напряженным с 12 мая, когда армянское Минобороны обвинило азербайджанскую сторону в попытках провести "определенные работы" в целях "корректировки границы". Как заявили в ведомстве, работы были прекращены после принятых армянскими военными мер.

Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, на котором заявил, что азербайджанские силы углубились вглубь республики на 3,5 км, и назвал инцидент посягательством на территорию страны. Как сообщили позднее в Ереване, армянские власти обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации.

25 мая Минобороны Армении сообщил о гибели военнослужащего в результате перестрелки на границе. По его данным, с азербайджанской стороны был открыт огонь в приграничном районе Верин Шоржа (Гегаркуникская область). В Баку эти обвинения отвергли: по версии военного ведомства Азербайджана, армянский военный погиб в результате несчастного случая.