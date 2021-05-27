ООН запускает программу помощи населению Палестины на сумму $95 млн

ООН, 27 мая. /ТАСС/. ООН запустила программу помощи жителям Палестины и сектора Газа, пострадавшим в результате эскалации палестино-израильского конфликта, на сумму $95 млн. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Сегодня координатор ООН по гуманитарной помощи на оккупированных палестинских территориях Линн Хастингс запустила экстренную программу по поддержке людей, затронутых последним витком эскалации и насилия в Газе, а также на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, - указывается в заявлении. - Вместе с генеральным секретарем Антониу Гуттеришем и заместителем генсека по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком она призывает страны-члены профинансировать план на сумму $95 млн, что позволит полностью осуществить его в ближайшие три месяца".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее $350 млн. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.