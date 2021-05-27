Правящая партия Турции завершила работу над проектом новой конституции

АНКАРА, 27 мая. /ТАСС/. Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) завершила работу над проектом новой конституции страны и передаст его для обсуждения другим политическим силам. Об этом в четверг заявил президент республики Реджепа Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

"С новой гражданской конституцией мы переведем страну в высшую лигу. Наша и остальные партии тщательно занимаются этим. Свою работу мы закончили, передадим ее другим партиям. К концу года будут проведены оценки, и мы будем искать варианты консенсуса для представления общего документа", - сказал он. Трансляцию выступления вел телеканал NTV.

По словам Эрдогана, "все политические партии должны содействовать работе над новой конституцией". "Если мы не достигнем желаемого консенсуса, то мы, как "Республиканский альянс" (ПСР и Партия националистического движения, ПНД), решительно готовы представить народу [на референдум] результаты своей работы", - отметил он. Президент пояснил, что выработанный ПСР проект основного закона учитывает видение политиков из ПНД, которые представили правящей партии свои предложения.

В марте Эрдоган говорил, что новая конституция "учтет все внутренние и международные реалии" и станет полностью инклюзивной для каждого гражданина Турции. Он напомнил, что попытки поменять основной закон предпринимались властями и ранее, но "политический климат не давал закончить эту работу". Процесс выработки новой конституции в прошлые годы фактически блокировался из-за принципиальных возражений по ряду статей документа, по которым партии категорически не хотели идти на компромисс.