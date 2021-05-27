Итоги президентских выборов в Сирии могут обнародовать 28 мая

ДАМАСК, 27 мая. /ТАСС/. Результаты голосования на выборах президента Сирии могут быть обнародованы в пятницу. Об этом в четверг российским журналистам сообщил министр иностранных дел и по делам эмигрантов Фейсал Микдад.

"У меня нет точной информации. Но я полагаю, это должно произойти завтра или приблизительно так", - сказал он.

Президентские выборы прошли в Сирии 26 мая. Борьбу за пост главы государства вели три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

На выборах в 2014 году, которые также проводились на альтернативной основе, победил Башар Асад, сирийский лидер получил поддержку 88,7% граждан, принявших участие в голосовании. Асад является генеральным секретарем Партии арабского социалистического возрождения, которая находится у власти в Дамаске с 1963 года.