В США прокомментировали вероятность снятия некоторых санкций с Ирана

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США тщательно рассматривает вопрос о снятии некоторых антииранских санкций в случае возвращения Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в четверг американский министр финансов Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

"Мы тщательно анализируем, снятие каких санкций будет уместно, если Иран предпримет соответствующие шаги", - отметила руководитель финансового ведомства, говоря о возвращении Тегерана к соблюдению СВПД.

"Если Иран вернется к полному соблюдению обязательств [в рамках СВПД], то мы поступим так же", - добавила она.

Говоря об американских санкциях в целом, Йеллен указала, что США работают со своими союзниками над тем, чтобы рестрикции было сложно обойти.

О переговорах по СВПД

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации СВПД: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.

Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты также продолжают работу над текстом будущей договоренности.