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Палестино-израильский конфликт

Израиль отверг резолюцию Совета ООН по правам человека по Палестине

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат заявил, что любая резолюция, "не способная осудить запуск террористической организацией ракет", является моральным провалом и пятном на международном сообществе и ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /ТАСС/. МИД Израиля отверг принятую Советом ООН по правам человека (СПЧ) резолюцию с призывом учредить комиссию для расследования нарушений прав человека на палестинских территориях. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат.

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"Израиль категорически отвергает резолюцию, принятую сегодня Советом ООН по правам человека, органом с большинством, настроенным против Израиля, которое руководствуется лицемерием и абсурдом. Любая резолюция, не способная осудить запуск террористической организацией более 4 300 ракет по израильским гражданским лицам и не упоминающая террористическую организацию ХАМАС, является не более чем моральным провалом и пятном на международном сообществе и ООН", - написал он в Twitter.

По словам Хайата, "израильские силы безопасности действовали с самыми высокими этическими стандартами, в соответствии с международным законодательством, защищая граждан". Решение СПЧ о созыве комиссии, как отметил дипломат, "преследует цель обелить преступления террористов из ХАМАС и сделать преступными действия Израиля по самозащите".

"Израиль не может и не будет сотрудничать с таким следствием. Он продолжит защищаться от террористов и от политизированных международных организаций, стремящихся сделать нелегитимными наши законные действия", - заявил он.

На состоявшейся в четверг в Женеве специальной сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция, призывающая к учреждению независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека на оккупированных палестинских территориях и в Израиле.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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