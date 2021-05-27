Израиль отверг резолюцию Совета ООН по правам человека по Палестине

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая. /ТАСС/. МИД Израиля отверг принятую Советом ООН по правам человека (СПЧ) резолюцию с призывом учредить комиссию для расследования нарушений прав человека на палестинских территориях. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат.

"Израиль категорически отвергает резолюцию, принятую сегодня Советом ООН по правам человека, органом с большинством, настроенным против Израиля, которое руководствуется лицемерием и абсурдом. Любая резолюция, не способная осудить запуск террористической организацией более 4 300 ракет по израильским гражданским лицам и не упоминающая террористическую организацию ХАМАС, является не более чем моральным провалом и пятном на международном сообществе и ООН", - написал он в Twitter.

По словам Хайата, "израильские силы безопасности действовали с самыми высокими этическими стандартами, в соответствии с международным законодательством, защищая граждан". Решение СПЧ о созыве комиссии, как отметил дипломат, "преследует цель обелить преступления террористов из ХАМАС и сделать преступными действия Израиля по самозащите".

"Израиль не может и не будет сотрудничать с таким следствием. Он продолжит защищаться от террористов и от политизированных международных организаций, стремящихся сделать нелегитимными наши законные действия", - заявил он.

На состоявшейся в четверг в Женеве специальной сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция, призывающая к учреждению независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека на оккупированных палестинских территориях и в Израиле.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.