СМИ: армия Ливана пресекла стычки в городе Триполи на почве выборов в Сирии

БЕЙРУТ, 27 мая. /ТАСС/. Спецподразделения ливанской армии пресекли в четверг столкновения, вспыхнувшие в городе Триполи на севере Ливана между местными суннитами и алавитами. Как сообщила телестанция Sawa, стычки между выходцами из двух общин начались на почве прошедших в Сирии 26 мая президентских выборов.

Армейские патрули разместились на линии соприкосновения суннитского квартала Баб-Таббана с районом Джебель Мохсен, где компактно проживают алавиты. Военнослужащие провели облавы и задержали пятерых человек, у них изъято оружие и самодельные взрывные устройства.

Интересы алавитов, которые составляет 12% жителей города, выражает просирийская Арабская демократическая партия (АДП). Среди суннитов сильны позиции исламистов, которые в разгар кризиса в Сирии поддерживали оппозиционные формирования. В 2013 году ливанская армия вмешалась в вооруженный конфликт между сторонниками АДП и суннитскими радикалами, установив контроль над городом.

Триполи, расположенный в 90 км к северу от Бейрута, считается одним из оплотов экстремистских сил. В 2017-2020 годах армейский спецназ ликвидировал там несколько подпольных ячеек террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые готовили нападения на штабы силовых структур и христианские церкви.