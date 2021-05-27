Глава МИД Украины назвал угрозой для своей страны сближение Белоруссии с Россией

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает угрозой для Украины сближение Белоруссии и России. Такое мнение он выразил в четверг в эфире телеканала "1+1".

"Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией - это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны. <...> Возможно, это завершится поглощением Россией Белоруссии", - утверждал министр. "Этот тот риск, - добавил он, - который должны всегда учитывать, принимая те или иные решения".

Кулеба считает, что позиция белорусского президента Александра Лукашенко "не оставляет возможность строить с ним какие-либо отношения". "Лукашенко своими действиями приближает свою страну к РФ. <...> Лукашенко своим действиями лишает возможности цивилизованного диалога и себя, и нас", - добавил глава МИД.