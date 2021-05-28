Глава МИД Словении выступил за открытый и конструктивный диалог между РФ и ЕС

ЛЮБЛЯНА, 28 мая. /Корр. ТАСС Иван Попов/. Любляна выступает в поддержку открытого и конструктивного диалога по текущей международной повестке между Россией и Евросоюзом. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр иностранных дел Словении Анже Логар.

"События последних месяцев довели развитие дипломатических отношений между Европейским Союзом и Российской Федерацией до очень низкого уровня. Словения поддерживает открытый и конструктивный диалог как по текущим вопросам международного значения, по которым [наши] мнения расходятся, так и по вопросам, связывающим ЕС и РФ", - подчеркнул глава словенского внешнеполитического ведомства.

Логар находится в России с официальным визитом, который стал для него первым на посту главы словенской дипломатии. Он обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым сотрудничество Москвы и Любляны в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Сохранение климата

Синхронизация усилий России и Евросоюза в борьбе за достижение климатической нейтральности является необходимым условием для сохранения Земли, заявил Логар, отвечая на вопрос о возможности подобного сотрудничества в текущих условиях.

"Вопрос не в том, возможно ли это, - сказал словенский министр. - Это необходимое условие защиты нашей планеты".

"Совместные усилия [включают в себя] признание договоренностей, достигнутых в рамках Парижского соглашения, в котором изложены определяемые на национальном уровне вклады в сокращение выбросов. Ближайшие месяцы до ноябрьской конференции Организации Объединенных Наций по климату в Глазго будут решающими в наших переговорах об общем вкладе в борьбу с изменением климата", - подчеркнул Логар.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) пройдет с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго. Предыдущая всемирная климатическая конференция, COP-25 состоялась в декабре 2019 года в Мадриде и фактически закончилась провалом, так как ее участники не смогли согласовать текст итогового коммюнике. Камнем преткновения стала статья 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов по регулированию выбросов парниковых газов. Евросоюз и ООН среди прочих выразили глубокое разочарование итогами конференции и высказали надежду, что на форуме в Глазго будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.

Культурное сотрудничество

Сотрудничество России и Словении в сфере культуры приносит выгоду обеим странам, заявил Логар.

"Между учреждениями культуры двух стран налажено хорошее сотрудничество, которое приносит конкретные результаты, приносящие взаимную выгоду и удовлетворение, - сказал Логар. - Наши государства близки и в языковом отношении, поэтому мы надеемся, что Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова будут и дальше преподавать словенский язык и литературу, как это делают на протяжении более 55 лет".

"В этом году исполняется 105 лет Русской часовне [православная часовня на перевале Вршич в словенских Альпах, построенная российскими военнопленными в годы Первой мировой войны в память о погибших товарищах], годовщина будет увязана и с 200-летием Люблянского конгресса [Священного союза], состоявшегося в 1821 году", - отметил глава словенского внешнеполитического ведомства. "Тогда российский император Александр I впервые посетил Словению и поставил Любляну в центр политической, туристической, экономической и культурной жизни Европы того времени", - добавил министр.

Лайбахский конгресс Священного союза получил свое название от наименования Любляны в немецком языке. Встреча с участием правителей Российской и Австрийской империй, а также посланника короля Пруссии и более 500 дипломатов из других европейских держав, продлилась с 26 января по 12 мая 1821 года. Посещение города императором Александром I стало первым визитом главы российского государства на территорию современной Словении. Многие словенские историки считают 1821 год важной вехой в формировании национального самосознания у словенцев, поскольку именно тогда жители австрийского герцогства Крайна впервые встретили солдат российской армии, говоривших на родственном им языке.