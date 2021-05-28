Всебелорусское собрание сможет объявлять импичмент президенту

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Всебелорусское народное собрание (ВНС) может быть наделено правом объявления импичмента президенту страны в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления. Об этом заявил в пятницу председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

"Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления", - отметил Миклашевич на заседании комиссии.

Всебелорусское народное собрание, согласно планам, будет наделено правом рассматривать вопрос о легитимности выборов президента страны.

"Всебелорусское народное собрание, как высший представительный орган народовластия и государства, следует наделить правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов президента Республики Беларусь", - сказал Миклашевич на заседании комиссии. По его словам, тем самым ВНС сможет "выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах президента".

"Таким образом, окончательная политическая и конституционно-правовая оценка выборов будет выражена особым субъектом политико-правовых отношений - высшим представительным органом народовластия - Всебелорусским народным собранием", - добавил Миклашевич.