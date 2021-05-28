Адвокат Винника заявил об отсутствии доказательств по единственному оставшемуся обвинению

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, приговоренного французским судом в конце прошлого года к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, считает, что обвинение так и не предоставило доказательств его участия в преступной деятельности в составе группы лиц. Об этом заявил в пятницу адвокат россиянина Фредерик Бело на заседании Апелляционного суда Парижа.

"Французские власти не пытаются привлечь к ответственности электронную биржу BTC-e <...> и полагаются лишь на информацию американской юстиции, которая безосновательно называет моего подзащитного сооснователем этой платформы, - заявил адвокат. - Я не увидел ни одного доказательства, ни одного документа, не услышал ни одной аудиозаписи, <...> которые подтверждали бы, что он играл ту роль, которую ему вменяют. В деле говорится об отмывании средств в составе преступной группы, но на скамье подсудимых сидит только один человек. Французское правосудие не провело работу по поиску других ответственных".

"Были изъяты компьютер и телефон с данными о различных людях. Где они все? Был ли хоть кто-то из них вызван на допрос к следователю? Почему его тогда судят за отмывание средств в составе преступной группы? А ведь по ходу работы он общался с другими участниками биржи и на конфискованной технике есть данные о переписке, - добавил Бело. Он подчеркнул, что обвинение не подтвердило, что у Винника был доступ к аккаунту, с которого велось управление биржей.

Представитель защиты россиянина подчеркнул, что на фоне признания прокуратурой невозможности доказать участие подзащитного в организации схемы по вымогательству денег при помощи вредоносной программы "Локи" - за отмывание этих самых средств его и судят - суд должен вынести оправдательный приговор и снять оставшееся обвинение в отмывании средств в составе преступной группы. "Винник никогда не был осведомлен о том, что эта платформа используется для отмывания средств. Переводя деньги со счета на счет, он не знал об их происхождении, в том числе что они были получены за счет эксплуатации вредоносного программного обеспечения", - подчеркнул адвокат.

На заседании в четверг французская прокуратура попросила Апелляционный суд оставить в силе приговор Исправительного суда в отношении россиянина Александра Винника, осужденного в конце прошлого года к 5 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, однако согласилась снизить размер денежного штрафа. Решение о снижении суммы взыскания обвинение обосновало опасением того, что подтвержденные приговором 7 декабря €100 тыс. не получится взыскать с подсудимого в полном объеме.

Дело Винника

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

Во Франции Исправительный суд Парижа приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.