В кабмине ФРГ сожалеют о решении России и США выйти из Договора по открытому небу

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ сожалеет по поводу решения США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и его денонсации со стороны России, при этом Берлин намерен и впредь придерживаться соглашения. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Мы приняли к сведению эти сообщения", - сказал он, коснувшись намерения США не возвращаться в Договор по открытому небу. "Позиция правительства по отношению к этому договору не изменилась: мы считаем его важной частью архитектуры контроля над вооружениями, он способствует взаимной транспарентности, укреплению доверия и тем самым большей безопасности", - отметил Зайберт. "Так что мы сожалеем по поводу решения США, как и [по поводу] заявления России о выходе из ДОН. Правительство ФРГ продолжит реализовывать соглашение", - подчеркнул он.

В четверг официальный представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в Договор по открытому небу. 15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.

Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Этот закон включен в предварительную повестку ближайшего пленарного заседания Совета Федерации, которое пройдет 2 июня.