Генпрокуратура ЛНР готова помочь Белоруссии расследовать действия Протасевича в Донбассе

ЛУГАНСК, 28 мая . /ТАСС/. Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) готова предоставить белорусским правоохранителям помощь в расследовании действий задержанного в Минске блогера Романа Протасевича. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.

Ранее Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича об участии в боевых действиях в Донбассе.

"Органы прокуратуры ЛНР готовы предоставить имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании преступных действий в отношении Протасевича Романа Дмитриевича правоохранительным органам Республики Беларусь", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.