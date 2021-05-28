ЦИК Молдавии аккредитовал наблюдателей за выборами в парламент от России

КИШИНЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии аккредитовала для наблюдения за досрочными выборами в парламент представителей Центризбиркома РФ, а также от СНГ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) и других. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, информирует пресс-служба ЦИК.

"На сегодняшний день ЦИК аккредитовала 129 наблюдателей за внеочередными парламентскими выборами 11 июля, из которых 71 являются местными, а 58 - международными", - говорится в сообщении. Уточняется, что срок подачи заявок на аккредитацию завершается 3 июля.

После победы на президентских выборах в прошлом году Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором президентская Партия действия и солидарности (ПДС) контролировала 15 из 101 мандата. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также избирательный блок коммунистов и социалистов, созданный ПСРМ и Партией коммунистов Республики Молдова. В целом в законодательный орган могут пройти до пяти-шести партий.