Совбез Молдавии призвал ужесточить надзор за незаконным финансированием партий

КИШИНЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Высший совет безопасности (ВСБ) Молдавии под председательством президента страны Майи Санду призвал ужесточить надзор за незаконным финансированием политических партий в период избирательной кампании. Об этом сообщила глава республики на своей странице в Facebook по итогам заседания ВСБ в пятницу.

"Незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний ставит под угрозу национальную безопасность страны, подрывает демократические основы общества и легитимность политической власти. Я призываю государственные учреждения, наделенные полномочиями контролировать и расследовать это явление, принять все необходимые меры для борьбы с этой проблемой и обеспечить справедливый и корректный избирательный процесс", - отметила президент.

Центральной избирательной комиссии (ЦИК) также рекомендовали сформировать совместную с правоохранителями рабочую группу для противодействия нарушениям в этой сфере, а администрация президента планирует выступить с инициативами по изменению закона о финансировании политических партий.

Досрочные выборы в парламент Молдавии были назначены на 11 июля после того, как в стране разразился политический кризис. Санду, вступив в должность президента, добилась отставки правительства, сформированного Партией социалистов Республики Молдова и заблокировала назначение нового кабинета министров. Этим был спровоцирован роспуск парламента, в котором фракция президентской Партии действия и солидарности (ПДС) насчитывала 15 из 101 депутата. Согласно опросам общественного мнения, в новом составе законодательного органа ПДС может получить от 30 до 50 мандатов.

Исследования показывают, что фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также Избирательный блок коммунистов и социалистов. В целом в законодательный орган могут пройти до 5-6 партий.