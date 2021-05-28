Камала Харрис заявила, что мир вступил в новую эру

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Мировое сообщество вышло на принципиально новый этап развития, вступило в новую эру, и Соединенным Штатам следует найти современную защиту от угроз. Такое мнение высказала в пятницу вице-президент США Камала Харрис.

"Мы теперь вступаем в новую эру. Новую эпоху, характеризующуюся ее собственными испытаниями, ее собственными вызовами и ее собственными благоприятными возможностями", - сказала заместитель главы американской администрации, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

"Пандемия ускорила происходившее ранее. И она ускорила переход нашего мира в новую эру, навечно повлияла на наш мир, навечно повлияла на наши взгляды", - заявила Харрис. При этом она признала, что мир взаимосвязан и страны все сильнее зависят друг от друга.

"Банда хакеров способна сорвать поставки топлива на всем побережье. Углеродные выбросы одной страны способны угрожать сохранению всей Земли. Такова эра, в которой мы живем. И она не похожа ни на какую из предыдущих", - отметила вице-президент США. "Стоящий перед нами вызов, - убеждена она, - заключается в решении вопроса о том, как обеспечить современную защиту от современных угроз".

Под "бандой хакеров" и перебоями в поставках топлива она имела в виду недавнюю кибератаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Администрация США утверждает, что ответственные за эту хакерскую атаку злоумышленники находятся в России, хотя Москва к произошедшему не причастна. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков несколько раз подчеркивал ранее, что Россия не имеет к этой кибератаке никакого отношения. Как отмечал Песков, Россия сожалеет, что США отказываются от какого-либо сотрудничества в противодействии киберугрозам.