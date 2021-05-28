Защита Винника ожидает, что Апелляционный суд оправдает его по оставшемуся обвинению

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Адвокаты россиянина Александра Винника, осужденного в конце прошлого года во Франции на пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег, видят перспективу оправдательного приговора и рассчитывают добиться его прямой экстрадиции в Россию. Об этом они сообщили журналистам после заседания в пятницу.

"По мере проведения слушаний я все отчетливее понимал, что судья склоняется к мнению, что он не виновен. Думаю, что даже могут и не потребоваться запрошенные нами экспертизы", - заявил адвокат россиянина Фредерик Бело. Так он прокомментировал отсутствие решения суда по нескольким экспертизам, запрошенным защитой в начале заседания, в том числе касающихся проверки соответствия копий электронных носителей, конфискованных у Винника, оригиналам, хранящимся сейчас в Греции. По словам адвоката, судья может в любой момент принять решение об их проведении, но если с Винника решат снять обвинения, то дополнительные проверки и не потребуются.

"Если с него решат снять обвинения, у прокуратуры будет пять дней на оспаривание итогов в Кассационном суде, но надо посмотреть, станут ли они это делать. Мы также должны понять, посчитает ли суд себя вправе принимать решение относительно экстрадиции Винника в Грецию. Тогда, возможно, получится добиться его передачи российским властям", - пояснил Бело.

Его коллега, греческий адвокат Зои Константинопулу в свою очередь отметила, что пока не получила ответа на свой запрос в Греции о проведении экспертизы оригинальных улик, а именно изъятых у Винника компьютера и мобильного телефона. "Мы прикладываем все возможные усилия, чтобы Александра никогда не экстрадировали в США. Такая экстрадиция, вторая по счету после Франции, в случае оправдательного вердикта [Апелляционного суда Парижа] и начало второго процесса почти по тем же самым обвинениям стали бы серьезным нарушением его прав. Поэтому мы второй раз запросим Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) - первый раз был в октябре 2020 года", - сказала она.

Апелляция

По итогам слушаний в пятницу Апелляционный суд Парижа сообщил о намерении озвучить решение по делу Винника 24 июня. Защита настаивает на отмене единственного оставшегося обвинения в отмывании денег в составе преступной группы. В качестве аргумента адвокат россиянина Фредерик Бело отметил, что до сих пор кроме Винника на скамье подсудимых не оказывался ни один человек, который мог бы быть потенциально связан с работой биржи BTC-e.

На заседании в четверг французская прокуратура попросила Апелляционный суд оставить в силе приговор Исправительного суда в отношении россиянина Александра Винника, осужденного в конце прошлого года на пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег, однако согласилась снизить размер денежного штрафа. Решение о снижении суммы взыскания обвинение обосновало опасением того, что подтвержденные приговором 7 декабря €100 тыс. не получится взыскать с подсудимого в полном объеме. При этом представитель прокуратуры признал, что сейчас доказать причастность Винника к хакерским атакам на французские предприятия не представляется возможным.