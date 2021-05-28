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Правящая коалиция Словении не сумела сместить спикера нижней палаты парламента

В пользу инициативы высказались 45 депутатов, для ее успеха не хватило одного голоса

ЛЮБЛЯНА, 28 мая. /ТАСС/. Правящая в Словении коалиция (Словенская демократическая партия, "Новая Словения - Христианские демократы", Партия современного центра) не смогла заручиться поддержкой большинства депутатов в ходе прошедшего в пятницу тайного голосования по вопросу отставки председателя Государственного собрания (нижней палаты парламента) Игора Зорчича. Ход заседания транслировался в прямом эфире канала медиахолдинга "Радио и телевидение Словении".

В пользу инициативы правящей коалиции высказались 45 депутатов, для ее успеха не хватило лишь одного голоса. Левоцентристская оппозиция в лице четырех партий и четырех независимых депутатов проигнорировала заседание. Два бюллетеня были испорчены.

Зорчич занимает пост председателя нижней палаты парламента с 5 марта 2020 года. Он был утвержден на пост после формирования правящей коалиции в составе Словенской демократической партии (СДП), "Новой Словении - Христианских демократов", Партии современного центра (ПСЦ) и Демократической партии пенсионеров Словении (ДППС). Спикер объявил о своем выходе из рядов ПСЦ и правящей коалиции 26 марта и основал парламентскую фракцию независимых депутатов вместе с рядом других народных избранников, мотивировав свой шаг отсутствием поддержки его взглядов на функционирование правительства Словении и будущее партии.

Коалиция уже пыталась утвердить решение об отставке Зорчича через парламент. В ходе голосования, прошедшего 30 марта, сторонникам правительства также не хватило голосов депутатов для отставки спикера нижней палаты.

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