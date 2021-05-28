МИД Украины пообещал искать новые рынки для компаний, пострадавших от санкций Белоруссии

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что его ведомство будет помогать украинским компаниям, которые пострадают от ограничений, введенных Белоруссией. Об этом он сказал в пятницу в эфире телеканала "Украина".

"Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в МИД, и мы вместе с торгпредом Украины найдем, приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров", - сказал он.

В пятницу торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, и назвал это необоснованным. Он указал, что указанный режим касается ряда товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Качка добавил, что такое решение, утвержденное Советом министров Белоруссии 26 мая, вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.

Введение лицензирования произошло после того, как Киев с 26 мая закрыл авиасообщение с Белоруссией в связи с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, и задержанием пассажира этого самолета - одного из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича. С 29 мая Киев запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.