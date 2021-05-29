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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр подземных толчков находился в 201 км к северо-востоку от города Тиба

ТАСС, 29 мая. Сейсмологи зарегистрировали в субботу землетрясение магнитудой 5,3 у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 201 км к северо-востоку от города Тиба, в котором проживают около 919 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.

Позже было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился в 181 км к востоку от города Уцуномия, в котором проживают около 449 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км. Информации об угрозе цунами нет.

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