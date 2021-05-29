Пашинян заявил, что Армения готова отвести свои войска на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. План сопредседателей Минской группы ОБСЕ по деэскалации пограничной ситуации с Азербайджаном приемлем для Армении, Ереван готов отвести назад войска и ждет аналогичных шагов от Баку. Об этом в субботу на встрече с активистами партии "Гражданский договор" заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Минская группа предлагает сторонам отвести назад войска, потом с помощью Минской группы начать процесс демаркации и делимитации границы. Речь идет об участке Сотк-Хознавар (Гегаркуникской области). Мы в любой момент готовы отвести назад наши войска, начать процесс демаркации, ждем аналогичных шагов от азербайджанских властей, с которыми ведут переговоры сопредседатели Минской группы", - заявил он. Россия является главным партнером Армении по вопросам безопасности, а ОДКБ - главной системой безопасности, добавил Пашинян. "Хочу подчеркнуть, что в сфере безопасности главным нашим партнером является Россия, с которой у нас есть соглашения об объединенной группировке войск и объединенной системе ПВО. ОДКБ является основной системой безопасности для нашей страны и должна оставаться таковой", - заявил он. Армянские власти выступают за размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ (Франция, США) на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области, если Ереван и Баку одновременно дадут согласие на вывод своих войск, добавил Пашинян.

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