Пашинян заявил, что Армения готова отвести свои войска на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. План сопредседателей Минской группы ОБСЕ по деэскалации пограничной ситуации с Азербайджаном приемлем для Армении, Ереван готов отвести назад войска и ждет аналогичных шагов от Баку. Об этом в субботу на встрече с активистами партии "Гражданский договор" заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
"Минская группа предлагает сторонам отвести назад войска, потом с помощью Минской группы начать процесс демаркации и делимитации границы. Речь идет об участке Сотк-Хознавар (Гегаркуникской области). Мы в любой момент готовы отвести назад наши войска, начать процесс демаркации, ждем аналогичных шагов от азербайджанских властей, с которыми ведут переговоры сопредседатели Минской группы", - заявил он.
Россия является главным партнером Армении по вопросам безопасности, а ОДКБ - главной системой безопасности, добавил Пашинян. "Хочу подчеркнуть, что в сфере безопасности главным нашим партнером является Россия, с которой у нас есть соглашения об объединенной группировке войск и объединенной системе ПВО. ОДКБ является основной системой безопасности для нашей страны и должна оставаться таковой", - заявил он.
Армянские власти выступают за размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ (Франция, США) на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области, если Ереван и Баку одновременно дадут согласие на вывод своих войск, добавил Пашинян.
"Мы даем согласие отвести назад свои войска из участка Сотк-Хознавар тогда, когда сопредседатели Минской группы получат готовность об аналогичных шагах от Баку. После этого на этом участке могут быть размещены российские пограничники, если наши российские партнеры согласны с этой идеей. Можно, чтобы там разместились и российские миротворцы, и наблюдатели из других стран Минской группы, после чего начинаем процесс демаркации и делимитации границ", - заявил он.
О ситуации на армяно-азербайджанской границе
Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Вечером того же дня Пашинян на заседании Совета безопасности страны заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на границе. В среду Пашинян, выступая в парламенте Армении, заявил, что армянская сторона не исключает обращения в Совет безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, если механизмы ОДКБ не позволят решить эту проблему. Кроме того, он заявил, что Армению не удовлетворяет "быстрота действий" ОДКБ по проблеме границы с Азербайджаном.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, что Россия готова оказывать содействие в мирном урегулировании конфликта на азербайджано-армянской границе, а также способствовать запуску процесса делимитации границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на встрече с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном заявил, что РФ и Армения успешно реализуют договор о создании Объединенной группировки войск.