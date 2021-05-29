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Лидер социал-демократов Германии заявила, что партия не хочет быть партнером ХДС/ХСС

Сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен указала, что Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы сейчас "действуют без ориентира и без компаса"

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) хочет войти в следующее правительство ФРГ, но без сотрудничества с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС). Об этом заявила сопредседатель социал-демократов Заскиа Эскен в субботу в эфире радиостанции MDR.

По ее словам, ХДС/ХСС сейчас "действуют без ориентира и без компаса". Политик также сказала, что в консервативном блоке еще не определились с отношением к правой "Альтернативе для Германии", что неприемлемо для ее партии. СДПГ же стремится "к прогрессивному правительству". "Это значит абсолютно точно без ХДС", - заявила Эскен.

В Германии правительство формируется по итогам парламентских выборов. Делает это та партия, которая набирает абсолютное большинство. Если абсолютного большинстве нет ни у кого, то в коалицию объединяются несколько партий. Сейчас в ФРГ правит так называемая большая коалиция - ХДС/ХСС и СДПГ.

Следующие выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. По опросам сейчас лидируют ХДС/ХСС и "зеленые" с рейтингом 24% и 25%. Их коалиция по итогам голосования называется одной из самых вероятных. Рейтинг социал-демократов составляет 14-15%.

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