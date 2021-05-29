Дамаск надеется, что БРИКС создаст альтернативный Западу рынок

ДАМАСК, 29 мая. /ТАСС/. Дамаск надеется, что БРИКС [Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР] сможет создать альтернативный Западу рынок. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД Сирии Башар Джаафари.

"США и Запад уже подошли к потолку своих возможностей, у них больше нет никаких возможностей. Мы пытаемся надеяться на самих себя. Конечно, мы нуждаемся в поддержке наших союзников и друзей. Вопрос санкций - не только сирийский. Основное направление БРИКС - создать альтернативный Западу рынок", - сказал он.

Джаафари заявил, что пока Запад будет контролировать международные финансовые потоки, то "не будет никакой справедливой экономической системы".

По его словам, Запад сейчас пытается использовать новую терминологию вместо той, которая была заложена Уставом ООН. "Устав, принятый в 1945 году, утверждает суверенитет государств-участников ООН. Сейчас Запад хочет подменить термин "суверенитет" другими вещами, термином "относительный суверенитет", они не признают абсолютный суверенитет. Это означает новую колониальную эпоху - экономическую, политическую, военную", - отметил замглавы МИД Сирии.

Джаафари, который ранее также занимал должность постпреда Сирии при ООН, подчеркнул, что с момента образования организации до войны в Персидском заливе в 1991 году было принято 687 резолюций в СБ ООН. "А за последние 30 лет было принято в три раза больше таких резолюций, последняя резолюция - 2572. То есть конфликты в мире увеличились в три раза", - отметил дипломат.

Выборы президента

Дамаск не рассчитывал, что Анкара признает итоги президентских выборов в Сирии, добавил Джаафари. "Мы с самого начала и не рассчитывали, что Турция признает наши выборы, и мы не считаем, что Турция - это сила, которая способна оценивать наши выборы", - сказал Джаафари.

По его словам, в арабском мире нет более гибкой политической школы, чем сирийская. "Это означает, что мы никогда не прерываем диалог с кем-то. Эта открытость касается и Турции, и других стран. Мы хотели отношений добрососедства с Турцией, но вся проблема заключается в политике [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана по отношению к Сирии, а не наоборот", - добавил замминистра.

"Турция оккупирует на севере и востоке Сирии территории больше, чем те, что оккупирует Израиль в Газе. И не надо забывать, что Турция - это член НАТО и покрывает террористов в Идлибе", - продолжил Джаафари.

Он подчеркнул, что, несмотря на все это, Дамаск согласился на то, чтобы Турция была одной из стран астанинской тройки по сирийскому мирному урегулированию.

Ранее МИД Турции заявил, что Анкара считает нелегитимными президентские выборы в Сирии.

В четверг председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил, что победу на выборах президента страны, которые прошли 26 мая, одержал Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей. Срок президентских полномочий, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет. Предыдущие выборы состоялись в 2014 году, на них Асад получил поддержку 88,7% избирателей.