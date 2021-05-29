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СМИ: в результате беспорядков на западе Колумбии погибли не менее 10 человек

По данным радиостанции Efe Eme, были зафиксированы многочисленные случаи вандализма и грабежей

БОГОТА, 29 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли во время беспорядков, которые произошли во время протестных акций на западе Колумбии. Об этом в субботу сообщила радиостанция Efe Eme.

По ее данным, беспорядки проходили в течение всей пятницы и в ночь на субботу в городе Кали, который является административным центром западного департамента Валье-дель-Каука. Отмечается, что не менее 10 человек погибли в разных районах города. Кроме того, были зафиксированы многочисленные случаи вандализма и грабежей.

В пятницу вечером президент Колумбии Иван Дуке приказал направить дополнительные войска, чтобы помочь полиции Кали восстановить порядок в городе.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 2,2 тыс. человек, погибли не менее 43. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.

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КолумбияДуке, Иван
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