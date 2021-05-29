Власти Колумбии направили дополнительные войска для борьбы с беспорядками в регионах

БОГОТА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение направить дополнительные войска в восемь из 32 департаментов для борьбы с беспорядками. Соответствующее распоряжение в ночь на субботу распространило МВД южноамериканской республики.

"Приказать губернаторам департаментов Валье-дель-Каука, Какета, Каука, Нариньо, Норте-де-Сантандер, Путумайо, Рисаральда и Уила совместно с руководителями вооруженных сил и полиции координировать военную помощь <...>, чтобы бороться со случаями, которые приводят к серьезным нарушениям безопасности", - говорится в документе.

В пятницу вечером президент Колумбии Иван Дуке приказал направить дополнительные войска в город Кали, чтобы помочь полиции восстановить порядок в городе.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,2 тыс. человек, погибли не менее 50.