В Армении назвали приемлемыми предложения РФ по ситуации на границе

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Армения считает приемлемыми для себя предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом исполняющий обязанности вице-премьера республики Мгер Григорян заявил в субботу агентству Арменпресс .

"Российские предложения по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Армении. Армянская сторона письменно представила свою позицию российским коллегам 19 мая. В соответствии с этим уточнение линии границы может обсуждаться только в том случае, если азербайджанские воинские части покинут территорию Армении", - сообщил Григорян.

Он также отметил, что армянская сторона подчеркнула важность возвращения военнопленных.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. В четверг Азербайджан заявил о взятии в плен шести военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал этот инцидент похищением армянских военных, Ереван обратился в Европейский суд по правам человека.