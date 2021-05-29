Украинский посол в ФРГ надеется, что Германия изменит позицию по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Украинский посол в Германии Андрей Мельник надеется, что Германия может изменить позицию по "Северному потоку - 2" после осенних выборов в Бундестаг. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung , которое опубликовано в выпуске за выходные дни.

"Тема "Северного потока - 2" для нас еще не закрыта. Вполне может быть, что после выборов [в Бундестаг] последует переосмысление", - утверждал он. По его словам, из-за трубопровода "игнорируются интересы Украины". Дипломат добавил, что из-за того, что США отказались вводить санкции против оператора трубопровода, "многие на Украине были разочарованы".

Правительство Германии считает "Северный поток - 2" экономическим проектом, который нужно достроить. При этом Берлин настаивает на том, чтобы Украина в будущем сохранила роль транзитера газа.

Против проекта выступают "зеленые", которые имеют теоретические шансы войти в следующее правительство ФРГ.

Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября 2021 года.