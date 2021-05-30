Премьер Баварии потребовал от европейского регулятора ускорить регистрацию "Спутника V"

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) необходимо ускорить процесс сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер воскресной газете Bild am Sonntag .

"Темпы вакцинации нельзя снижать. Прежде всего, нужно ускорить процесс вокруг [регистрации в ЕС] "Спутника V", - сказал политик. По его словам, "исключительно из идеологических причин" затягивать этот процесс нельзя.

Бавария ожидает получить 2,5 млн доз российской вакцины, если она будет сертифицирована в ЕМА. При этом, как сообщается в статье, регистрация может последовать лишь к сентябрю.

В Германии неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности российский "Cпутник V". И канцлер Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие: вакцина должна иметь сертификацию ЕМА.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины.