Пашинян обвинил Азербайджан в попытках повлиять на результаты выборов в Армении

ЕРЕВАН, 30 мая. /ТАСС/. Азербайджан провоцирует напряженность на границе, чтобы повлиять на итоги внеочередных парламентских выборов Армении. Такое мнение высказал в воскресенье и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партией.

"Последние провокационные действия Азербайджана [на границе] преследуют цель повлиять на предвыборные процессы в Армении", - сказал Пашинян.

"Азербайджан своими провокационными действиями пытается добиться того, чтобы был конкретный итог выборов", - пояснил он. По мнению Пашиняна, Баку не заинтересован в победе его партии на парламентских выборах.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, правительство и представленные в парламенте партии договорились о проведении внеочередных выборов 20 июня.

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Пашинян назвал произошедшие события посягательством на территорию страны и заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз проводили переговоры для урегулирования ситуации.