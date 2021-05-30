{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян обвинил Азербайджан в попытках повлиять на результаты выборов в Армении

По мнению и.о. премьер-министра Армении, Баку не заинтересован в победе его партии на парламентских выборах
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ЕРЕВАН, 30 мая. /ТАСС/. Азербайджан провоцирует напряженность на границе, чтобы повлиять на итоги внеочередных парламентских выборов Армении. Такое мнение высказал в воскресенье и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партией.

На эту тему

"Последние провокационные действия Азербайджана [на границе] преследуют цель повлиять на предвыборные процессы в Армении", - сказал Пашинян.

"Азербайджан своими провокационными действиями пытается добиться того, чтобы был конкретный итог выборов", - пояснил он. По мнению Пашиняна, Баку не заинтересован в победе его партии на парламентских выборах.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, правительство и представленные в парламенте партии договорились о проведении внеочередных выборов 20 июня.

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Пашинян назвал произошедшие события посягательством на территорию страны и заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз проводили переговоры для урегулирования ситуации.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Агентство по ПРО США запросило $247,9 млн на противодействие гиперзвуковому оружию
В ведомстве указали на заявления России и Китая о достижениях в этой технологии
Читать полностью