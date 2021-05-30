Власти Малайзии предупредили об ответственности за призывы отказаться от вакцинации

СИНГАПУР, 30 мая. /ТАСС/. Власти Малайзии предупредили о серьезной ответственности для лиц, призывающих отказаться от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье министр в департаменте премьер-министра права и по делам парламента Такиюддин Хассан.

"Соответствующие ведомства могут прибегнуть к жестким мерам в отношении тех, кто отказывается прислушиваться к предупреждениям и распространяет фальшивую информацию [о вакцинации] и призывает оказаться от прививок, подрывая тем самым безопасность страны", - цитирует министра издание New Straits Times.

По его словам, "правительство не планирует разработку нового законодательства, касающегося вакцинации". "Мы сможем использовать действующие законы для наказания виновных", - добавил министр. В качестве примера он привел закон о недопущении призывов к мятежу и закон, контролирующий деятельность средств массовой информации. Между тем он не уточнил, какое именно наказание может грозить за антипрививочную агитацию.

Премьер-министр Мухиддин Яссин объявил о введении с 1 июня так называемого локдауна в связи с рекордным приростом числа инфицированных за последние дни. В частности, в субботу было зафиксировано более 9 тыс. новых случаев. Генеральный директор Минздрава Хишам Абдула в воскресенье во время видеоконференции сообщил, что в ближайшее время в окрестностях столицы будут открыты "мегацентры по вакцинации населения". По данным правительства, прививки против коронавируса сделали примерно 6% жителей страны.