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СМИ: Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла в Австралии

По данным портала Axios, президент США также обсуждает возможность выдвижения вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди на пост главы американского диппредставительства в одну из западноевропейских стран

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Кэролин Кеннеди, дочери 35-го главы американской администрации (с 1961-го по 1963 год) Джона Кеннеди (1917-1963), для выдвижения на должность посла в Австралии. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Axios.

Байден также обсуждает возможность выдвижения Викки Кеннеди - вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди - на пост главы американского диппредставительства в одну из западноевропейских стран.

Кэролин Кеннеди во второй администрации президента Барака Обамы работала послом в Токио. В Белом доме не стали комментировать изданию кадровые предложения.

Теги
АвстралияСШАБайден, Джозеф (Джо)
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