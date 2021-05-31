СМИ: КНДР осудила договоренность Южной Кореи и США снять ограничения на дальность ракет

ТАСС, 31 мая. КНДР осуждает достигнутую между Сеулом и Вашингтоном договоренность по отмене соглашения об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет до 800 км. Об этом говорится в опубликованной в понедельник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) статье.

"Это является концентрированным выражением неизменной враждебной политики против КНДР и живым свидетельством, разоблачающим наглое и двойное поведение", - указывается в статье, доступной в том числе на русском языке. Автор также отмечает, что такой шаг со стороны Сеула "опять показывает, кто же является главным зачинщиком, обостряющим ситуацию на Корейском полуострове".

Ранее президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились отменить соглашение об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет.

В 2012 году Республика Корея заключила с США договор, согласно которому могла увеличить дальность своих ракет с 300 км до 800 км. Договоренность также предусматривала увеличение веса боеголовок ракет, включая также и те, дальность действия которых менее 800 км. В соответствии с двусторонними договоренностями от 1979 года, а также с изменениями, внесенными в 2001 году, дальность действия южнокорейских ракет до 2012 года не могла превышать 300 км, а вес боеголовки составлял максимум 500 кг.